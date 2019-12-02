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Son Dakika Güncel Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı 'Engelsiz Müzikal' sahnelendi - Son Dakika

Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi

6 saat önce

Kurum Müdürü İbrahim Halil Yumuşak ile röportaj Zihinsel engelli öğrencilerden Ayşe Aldırmaz ile röportaj Oyunlardan detaylar Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi Reyhanlı ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler tarafından hazırlanan Engelsiz...

Kurum Müdürü İbrahim Halil Yumuşak ile röportaj

Zihinsel engelli öğrencilerden Ayşe Aldırmaz ile röportaj

Oyunlardan detaylar Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi

Reyhanlı ilçesinde fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler tarafından hazırlanan Engelsiz Müzikal sahnelendi.

İlçede özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören fiziksel ve zihinsel engelli 30 öğrenci, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 3 aylık çalışma sonucu hazırladıkları Engelsiz Müzikal'de, drama, tiyatro, bale, dans, yöresel oyunlar ve pandomim gösterisi sundu.

Kurum Müdürü İbrahim Halil Yumuşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların toplumsal hayata uyumu için çalıştıklarını kaydetti.

Programın, öğretmenler ve 30 öğrenci tarafından hazırlandığını ifade eden Yumuşak, farkındalık oluşturmaya çalıştıkları etkinlikle öğrencilerin de büyük keyif aldığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Zihinsel engelli öğrencilerden Ayşe Aldırmaz da gösteri içinde yer almaktan çok mutlu olduğunu aktardı.

Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı Engelsiz Müzikal sahnelendi

İbrahim Halil Yumuşak, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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