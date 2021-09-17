Hatay'da il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

HBB ekipleri, Antakya Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yolları yenilemeye devam ediyor.

Ekipler ayrıca, Kırıkhan'ın Çamseki Mahallesi'nde yol genişletme ve Defne'nin Aknehir Mahallesi'nde yol açma çalışması yapıyor.

Antakya'nın Oğlakören ve Defne'nin Turunçlu mahallelerinin muhtelif yerlerinde yağmur suyu tahliye hattı(büz) döşeyen ekipler, Altınözü'nün Toprakhisar ve Defne'nin Koçören mahallelerindeki dere ve kanalları temizledi.