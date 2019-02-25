Hatay'da Kadın Cinayetinde 2 Tutuklama
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde, bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan zanlıların öldürülen S.Ç'nin amcaları olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Madenli
Mahallesi'nde bir süredir eşinden ayrı ailesiyle yaşadığı iddia edilen S.Ç'nin (25), evde yalnız olduğu sırada tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli İskenderun
Adliyesi'ne getirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınanlar arasında bulunan S.Ç'nin amcaları M.C. ve Z.C. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.Ç. (25), iki gün önce evde yalnız olduğu sırada tabancayla öldürülmüş, olayla ilgili 14 kişi gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:18 Kaynak: AA
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