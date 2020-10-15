Hatay'da kapalı kasa kamyon üzerinde yolcu taşıyan sürücüye para cezası - Son Dakika

Hatay'da kapalı kasa kamyon üzerinde yolcu taşıyan sürücüye para cezası

15.10.2020 10:53
Hatay'da kapalı kasa kamyon üzerinde yolcu taşıyan sürücüye para cezası, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde kapalı kasa kamyon üzerinde yolcu taşıyan sürücüye 1409 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kapalı kasa kamyon üzerinde yolcu taşıyan sürücüye 1409 lira ceza kesildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde kapalı kasa kamyon üzerinde iki yolcunun seyahat ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik polisleri çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, plakasından kimliği tespit edilen sürücüye ihlalleri nedeniyle 1409 lira ceza uyguladı.

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kapalı kasa kamyon üzerinde yolcu taşıyan sürücüye para cezası - Son Dakika

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