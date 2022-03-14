Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

14.03.2022 11:45
Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 21 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 21 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece de devam etti.

Kar ve buzlanma nedeniyle kapanan 21 mahalle yolu, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yayladağı Belediyesi ekiplerinin mahalle sokaklarındaki tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede bugün okullar tatil edilmişti.

YORUMLAR
500
Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Van'da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Hatay'da eğitime kar engeli Hatay'da eğitime kar engeli

Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı, Hatay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:45:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement