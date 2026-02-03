Hatay\'da şiddetli sağanak sele neden oldu

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde aniden bastıran şiddetli sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurarak sel baskınlarına yol açtı. Vatandaşlar ve ekipler, su tahliye çalışmaları yapıyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antakya ve İskenderun ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. İlçe merkezi ile İsmet İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde birçok cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte aksamalar yaşanırken, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. Ekipler de tahliye çalışmalarına destek verdi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle bazı caddeler göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki kanallar da suyla doldu.