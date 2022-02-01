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Hatay Valiliğinden hayvan barınağında çekilen görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hatay Valiliğinden hayvan barınağında çekilen görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

01.02.2022 15:53
Hatay Valiliğinden hayvan barınağında çekilen görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağında köpek yavrularıyla ilgili görüntülere ilişkin idari para cezası uygulandığını, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağında köpek yavrularıyla ilgili görüntülere ilişkin idari para cezası uygulandığını, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan köpek ölümleri ve bakımlarının ihmaliyle ilgili şikayet ve sosyal medyada görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Vali Rahmi Doğan'ın talimatı üzerine, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Videonun çekildiği yavrulu anaç kafeslerinde anaç ve yavrular bulunamamış olup, barınak sorumlusu Ömer Avcı, videonun takriben üç ay önce çekildiğini, yavruların bir kısmının öldüğünü, bir kısmının sahiplendirilmiş olabileceğini, anaç köpeğin ise kısırlaştırılarak bulunduğu ortama tekrar salıverildiğini bildirmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda çekilen görüntülerin Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiği anlaşılmış ve hayvan bakımındaki ihmalleri nedeniyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine muhalefet etmekten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında valiliğimizce gerekli idari soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, tüm canlılar gibi eşit haklara sahip hayvanların rahat yaşamalarını ve en iyi şekilde korunmalarını sağlamanın belediyenin görev ve sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

Belediyeden açıklama

Hatay Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin açıklamasında, "Barınakta görevli bazı personeller, sorumluluklarını yerine getirmediği ve ihmali olduğu için aylar öncesinde görevinden men edilmişken, kamuoyunu yanıltmaya dönük paylaşımlar yapılması ne yazık ki art niyetten başka bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.

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Rehabilitasyon Merkezi, Para Cezası, Köpek, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay Valiliğinden hayvan barınağında çekilen görüntülere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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