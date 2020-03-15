Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor - Son Dakika Spor

Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor

14 dakika önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan DuranHatayspor: Akın Alkan, Rayane (Dk. 75 Furkan Şeker), Mirkan Aydın (Dk. 67 Hamza Gür), Selim Ilgaz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Rahman Buğra Çağıran (Dk.

Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran


Hatayspor: Akın Alkan, Rayane (Dk. 75 Furkan Şeker), Mirkan Aydın (Dk. 67 Hamza Gür), Selim Ilgaz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Barbosa), Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri, Mücahit Can Akçay (Dk. 66 Gomis), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Mujan), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 80 Erdem Seçgin), Alaaddin Okumuş, Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal


Goller: Dk. 47 Rayane, Dk. 90 6 Barbosa (Hatayspor)


Kırmızı kart: Gökhan Süzen (Maç bittikten sonra) (Cesar Grup Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Dk. 16 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 58 Selim Ilgaz, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 87 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 43 Mücahit Can Akçay, Dk. 68 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)


Furkan Şeker, Hatayspor, Ilgaz, Selim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:08 
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