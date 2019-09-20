Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da akhisar mesaisi devam ediyor
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Hatayspor'da akhisar mesaisi devam ediyor

57 dakika önce

TFF 1'inci Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan; ancak son iki maçında sahadan 1 puanla ayrılan Hatayspor, pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Hatayspor'da akhisar mesaisi devam ediyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan; ancak son iki maçında sahadan 1 puanla ayrılan Hatayspor, pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Son hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştiren Hatayspor, 4'e 1 top kapmayla başladığı çalışmaları, pas çalışması, dripling ve çift kale maçla sonlandırdı.

SÜRPRİZ MİSAFİR

Beyin felci hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Yusuf Emir Hıdıroğlu antrenmanı izlemek ve futbolcuları görmek için ailesi ile birlikte Osman Çalgın Tesisleri'ne geldi. Hataysporlu futbolcular ve yöneticilerden yoğun ilgi gören Yusuf, oyuncularla fotoğraf çektirerek, Akhisar maçı öncesinde başarılar diledi. Hatayspor futbolcularından Sadi Karaduman, küçük Yusuf'a formasını hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Akhisar, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
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