Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın karantina da olması nedeni ile Yardımcı Antrenör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda ise pas ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, Denizlispor ile Antakya Atatürk Stadı'nda 8 Mayıs cumartesi günü saat 20.30'da karşılaşacak.

(Gökhan Aklan/İHA)