Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, mersin'deki limanına ulaştı - Son Dakika
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Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, mersin'deki limanına ulaştı

7 saat önce

Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, Mersin'deki limanına ulaştıTÜRKİYE'den Lübnan ve Suudi Arabistan'a sefer yapan özel bir firmaya ait içerisinde 48 TIR ve şoförünün bulunduğu Ropax gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 4 gün sonra Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaştı.

Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, Mersin'deki limanına ulaştı

TÜRKİYE'den Lübnan ve Suudi Arabistan'a sefer yapan özel bir firmaya ait içerisinde 48 TIR ve şoförünün bulunduğu Ropax gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 4 gün sonra Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaştı.

Lübnan'dan yola çıkan Ropax Gemisi, 18 Ocak'ta Mersin'in Silifke ilçesinde Taşucu Limanı yakınlarına ulaştı. İçerisinde, Lübnan'a ihraç ürünler götüren 48 TIR ve şoförlerinin bulunduğu gemi, hava muhalefeti nedeniyle denize demir attı. Gemi, 4 günlük bekleyişin ardından dün, Taşucu Limanı'na yanaşabildi.

Şirketinin genel müdürü Durmuş Ali Turur, "Lübnan'dan gelen gemimiz 4 günün ardından Taşucu Limanı'na yanaşabildi. Hava muhalefeti nedeniyle gemimiz 18 Ocak tarihinden bu yana Taşucu açıklarında demir atatarak beklemekteydi. Düzelen hava sonucunda gemimiz limana yanaştı? dedi.

Hava muhalefeti nedeniyle 4 gündür yanaşamayan gemi, mersin'deki limanına ulaştı

Taşucu Limanı, Lübnan, Taşucu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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