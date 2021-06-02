BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİ'NİN YÜZDE 75'İ TAMAMLANDI -1 - Son Dakika

LEVENT'te yapımına 11 ay önce başlanan 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kaba inşaatın yüzde 75'i tamamlandı. Betonarme inşaatta son aşama olan caminin 44 metre yüksekliğindeki ana kubbesinin inşasıda kullanılacak dev iskelenin yapımı bitti. Yapımı devam eden cami havadan da görüntülendi. Depreme dayanıklı olarak yapılan caminin olası İstanbul depreminde kapalı alanlarıyla on binlerce kişiye ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Caminin 2022 yılında açılması planlanıyor.

TEMELİ 11 AY ÖNCE CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ATILMIŞTI

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan caminin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. O tarihten bu yana camideki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda caminin kaba inşatının yüzde 75'in tamamlandığı öğrenildi.

DEV İSKELE 2 AYDA KURULDU

Betonarme inşaatın son aşamalarından biri olan caminin 24 metre çapında ve 44 metre yüksekliğindeki ana kubbenin yapılabilmesi için gerekli olan dev iskelenin yapımı tamamlandı. Caminin iç kısmının tamamını kaplayan iskelenin kurulmasının yaklaşık 2 ay sürdüğü öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kubbenin yapımına başlanacağı belirtildi. Dev kubbenin betonarme bölümünün yapımının yaklaşık 50 gün sürmesi planlanıyor.

DEPREMDE ON BİNLERCE KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Barbaros Hayrettin Paşa Cami projesinin İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak hazırlandığı öğrenildi. Olası büyük İstanbul depreminde caminin kapalı ve açık alanlarıyla deprem toplanma alanı olarak kullanılacağı on binlerce kişiye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

KULLANILACAK TAŞLAR ŞANTİYE İÇİNDE TEST EDİLİYOR

Öte yandan caminin dış cephe kaplamasında kullanılması planlanan taş numunelerinin yaklaşık bir yıldır şantiye içinde doğa şartlarına karşı test edildiği belirtildi. Şantiye girişine yerleştirilen taşların yağmur, kar, sıcak ve soğuğa karşı nasıl tepki verdikleri, renk atma oranları gibi değerler mühendisler tarafından sürekli kontrol ediliyor. Yaklaşık bir yıl daha test edilecek taş numunelerinden elde edilen sonuçlara göre seçilen ürünlerin caminin dış cephe ve sütunlarının kaplamasında kullanılacağı belirtildi.

YÜZDE 75'İ BİTTİ

Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatının bir ihtiyaç projesi olduğunu söyleyerek Kaba inşaatımızın yüzde 75'inden fazlasını bitirmiş durumdayız. Camide 50 bin metrekare civarında bir otopark ve değişik işler için kullanabileceğimiz alanlar var. Camimiz 18 bin 500 metrekarelik bir arsa üzerinde. 12 bin 500 metrekarelik bir temel alanı var. 2022 yılı içinde ibadete almayı planlıyoruz dedi.

CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan Barbaros Hayrettin Paşa Cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükseliyor. Kapalı alanları ve avlusuyla 20 bin kişinin aynı anda ibadet yapabileceği cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin projesinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden esinlenildiği belirtiliyor. Cami, modern inşaat teknikleri kullanılarak depreme dayanaklı olarak inşa ediliyor. Cami projesinde yer altında 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nin 4 minaresi bulunuyor. Bu minarelerden ikisinin 66, ikisinin ise 77 metre yüksekliğinde. Camide 9 asansörün de bulunacağı, ayrıca çok amaçlı 2 salon da yer alacak.