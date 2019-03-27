Son Dakika Haberleri: Havza'da Ormancılık Haftası Etkinlikleri

Havza'da Ormancılık Haftası Etkinlikleri

38 dakika önce

Havza'da, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Havza'da Ormancılık Haftası Etkinlikleri, System.String[]
Havza'da, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsun- Vezirköprü kara yolu kenarında gerçekleştirilen fidan dikiminde ana okulu öğrencileri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Evren Faik Ayran, Havza İlk Kıvılcım Anaokulu ve Havza Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla mavi selvi, ağaç hatmi, çınar ve dişbudak fidanları dikildi.

Kaymakam Yılmaz, öğrencilere Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çantalarını hediye etti.

Katılımcıların Ormancılık Haftası'nı kutlayan Yılmaz, "Çocuklarımıza bırakılacak en iyi hediye ormanlardır. Hayat kaynağımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Minik öğrencilerimizin bizlerle bugün fidan dikmesi, onların doğa ve ağaç sevgi kazanması adına önemli." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Metin Yılmaz, Samsun, Vezirköprü, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Cem Uzan'ın 375 Milyon Euro Ödemesi İçin Türkiye Tarafından Açılan Davada Karar verildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:40:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da Ormancılık Haftası Etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]