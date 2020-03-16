Havzalı girişimci kadınlar bir araya geldi - Son Dakika
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Havzalı girişimci kadınlar bir araya geldi

6 saat önce

Havzalı girişimci kadınlar geleneksel buluşmalarında bir araya geldi.

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Havzalı girişimci kadınlar geleneksel buluşmalarında bir araya geldi.

Özel bir tesisteki buluşmaya, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, eski Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza TSO Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanı Şerife Acar Döndür, davetliler ve çok sayıda Havzalı kadın girişimci katıldı.

Döndür, kadın dayanışmasının önemine değinerek, "8 Mart tarihinde planladığımız programımızı İdlip'den gelen üzücü haber sonrası erteledik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Peşinden Koronavirüs olayları yaşanmaya başladı. Ülkemizin bu günleri de atlatacağına inancımız tamdır." dedi.

Kendilerini her zaman destekleyen İkiz'e ve Özdemir'e teşekkür eden Döndür, "Günümüzde bayanların birbirleri ile dayanışma içinde olması daha da önem arz etmekte. Bayanlar artık her platformda daha güçlü bir şekilde sesini duyurmalı. Bu sene ilçemizde yılın kadını olarak Murat Başkanın annesi Sündüz İkiz'i seçtik, rahatsızlıklar yüzünden kendisi programımıza katılamadı kendisini kutluyorum." diye konuştu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ise kadının ekonomik hayat daha çok katılması gerektiğini belirterek, "Ticaret hayatımda gördüğüm, kadınların işlerine daha özverili sahip çıktıkları. Umarım ilçemizde de kadın girişimcilerimizin sayısı artar. Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun." ifadesinde bulundu.

Murat İkiz ve Sebahattin Özdemir de kadın girişimcileri kutladı.

Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Murat İkiz'e kadın girişimcilere vermiş olduğu desteklerden ötürü plaket takdim edildi.

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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