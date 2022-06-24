Hayatını kaybeden araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin son yolculuğuna uğurlandı

24.06.2022 17:28
Hayatını kaybeden araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayatını kaybeden araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin, toprağa verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayatını kaybeden araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin, toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aytekin'in (75) cenazesi, yakınları tarafından alınarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi, Safranbolu'nun çok büyük bir değerini kaybettiğini söyledi.

Aytekin'in bir Safranbolu aşığı olduğuna dikkati çeken Gürel, hayatını adadığı tarihi ilçe için öldüğü güne kadar mücadele ettiğini, iz bırakan önemli bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse ve eski Safranbolu belediye başkanlarından Kızıltan Ulukavak da hitaplarında, Aytekin'in Safranbolu için yaptığı çalışmalara değindi.

Dha sonra Aytekin'in cenazesi, Merkez Camisi'ne getirildi. Aytekin'in ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Aytekin, Safranbolu Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türköz, Köse, gazeteciler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aytekin Aytekin

1947 yılında Safranbolu'da doğan, ilk ve orta öğrenimini bu ilçede, liseyi ise Karabük'te bitiren Aytekin, 1968 yılında İstanbul'da özel bir üniversitenin gazetecilik yüksekokulundan mezun oldu. Aytekin, KARDEMİR, Türkiye Elektrik Kurumu ve Safranbolu Belediyesi bünyesinde müdürlükler yaptı.

Safranbolu ile ilgili 10 basılı eseri bulunan Aytekin, yine Safranbolu ile ilgili basılan 10 eserin danışmanlığını üstlendi.

Karabük Üniversitesi tarafından hayatı belgesel film yapılan ve PTT tarafından adına pul bastırılan Aytekin, bu yıl 23'üncüsü gercekleştirilen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki yarışmada "Safranbolu Emek Ödülü"ne layık görülmüştü.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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