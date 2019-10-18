Son Dakika Haberleri: Hayatını kaybeden muhtar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden muhtar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden muhtar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Samsun'da hayatını kaybeden muhtar Tahsin Çelik, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden muhtar gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Samsun'da hayatını kaybeden muhtar Tahsin Çelik, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'nde uzun yıllar muhtar olarak görev yapan Tahsin Çelik, beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Samsun'da yardımseverliği ile tanınan ve sevilen muhtarlarından olan Tahsin Çelik'in ölümü üzüntüyle karşılandı. Muhtar Çelik, Çamalan Mahallesi Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Canik İlçe Müftüsü Ali Çelebi'nin kıldırdığı cenaze namazına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Çelik ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Katılımın oldukça fazla olduğu cenazede jandarma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yolu araç trafiğine kapattı. - SAMSUN

Tahsin Çelik, Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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