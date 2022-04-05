Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda! - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!

05.04.2022 14:06

Pendik'te annesi tarafından sokağa bırakılan ve acil tıp teknisyeni tarafından emzirilip hayata döndürülen 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Diğer taraftan bebeğin biyolojik annesi gözaltına alınırken, Nisa'nın sokağa terk edilme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

29 Mart tarihinde Pendik'te annesi Ebru S. (20) tarafından sokağa bırakılan 3 aylık bebek, gelen ihbar üzerine ekipler tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL -NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİLİŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Nisa bebek önce hastaneye sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nisa bebeğin bugünse beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

SOKAĞA BIRAKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL -NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİLİŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

"ÇOK PİŞMANIM"

Evinde yakalanan ve gözaltına alınan Ebru S. Nisa'yı terk ettikten sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu ve bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Ebru S.'nin ilk ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

İSTANBUL -NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİLİŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

YORUMLAR (1)
  • Metin KAYA: Başını kapatmayla müslüman olunmuyor, bir sağlık çalışanlarına bakın birde bu kadına. insan olmayan müslüman olsa neye yarar! insanları kılık kıyafetine göre yargılamaktan vazgeçmiliyiz. yıl 2022 ama bizde cehalet seviyesi hep aynı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü! 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü!

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Pendik, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda! - Son Dakika


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