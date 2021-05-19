Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

19.05.2021 16:04

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için ilk tören İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

İSTANBUL - Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için ilk tören İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Erol Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye çıkartılırken, tören katılan yakınları onu anlattı.

89 yaşında hayata veda eden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin için son yolculuğuna uğurlanmadan önce İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi. 2013'te 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne layık görülen Keskin için düzenlenen törene Erol Keskin'in eşi Suna Keskin kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı. Törende Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye çıkartıldı. Ardından sahneye çıkanlar yakınları Keskin'i anlattı.

"Sanat camiası tarafından yad edilmesi sevindirici bir olay"

Kardeşi Cengiz Keskin, "Onun böyle sanat camiası tarafından yad edilmesi ve anılması sevindirici bir olay. Allah rahmet eylesin, yeterince yaşamış bir kişi olarak yolu açık olsun" dedi.

"Hiç gülmezdi gülenlere de çok kızardı"

Çoğu kez aynı sahnede yer aldığı sanatçı arkadaşı Füsun Erbulak "Erol Keskin'le çok oyunda oynadım. Onunla turnelerde çok çok eğlendim. Hem ciddiydi, hem de çok komikti. Mesela Amanos Dağlı'nın altında kuş pisliği bunlar kar değil demişti. Biz de çok gülmüş ve alay etmiştik. Ama dibine inip baktığımızda orası bir kuş yuvasıydı. Sahnede de komikti aslında, o ciddiyetiyle çok komikti. Hiç gülmezdi gülenlere de çok kızardı" şeklinde konuştu.

"Aşırı donanımlı bir bilgi hazinesiydi"

Erol Keskin'in 62 yıllık dostu Göksel Kortay, "Erol benim çok eski arkadaşım. Biz tiyatro onunla birlikte başladık ve o günden bu yana hiç ayrılmadık. Son zamanlarda yani 40 yıldır komşuyuz. Aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Eşi, benim kardeşim gibi en yakın arkadaşım. Her akşam onlar bana gelir, ben onlara giderdim. Aşırı donanımlı bir bilgi hazinesiydi. Hepimizin hayran olduğu bir oyunculuğu vardı" ifadelerini kullandı.

"8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir"

Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin, 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin de sahibidir. Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne de layık görülmüştür.

Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika


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