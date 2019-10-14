Son Dakika Haberleri: Haydi Türkiye! EURO 2020 yolunda bir zafer daha...
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Haydi Türkiye! EURO 2020 yolunda bir zafer daha...

38 dakika önce

Saint-Denis kentindeki Stade de France'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Haydi Türkiye! EURO 2020 yolunda bir zafer daha..., System.String[]

Saint-Denis kentindeki Stade de France'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Emre'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak da maç kadrosunda yer almıyor. Fransa'da ise kaleci Lloris, Pogba ve Mbappe, sakatlıkları nedeniyle bu akşam oynamayacak. Yine sakatlığı süren N'Golo Kante de büyük olasılıkla görev alamayacak.


İZLANDA-ANDORRA MOLDOVA-ARNAVUTLUK


Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk karşılaşmaları da oynanacak. A Milli Futbol Takımı dün akşam yoğun güvenlik önlemleri arasında Paris'e gitti. Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen milliler terminal kullanmayarak, aprona yanaşan otobüsle otele hareket etti. Fransız polisinin yol güzergahında ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü.


Muhtemel 11'ler


Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Sissoko, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Giroud


Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Hakan, Yusuf, İrfancan, Ozan, Burak(Cenk)


8 HAZİRAN'DA 2-0 YENMİŞTİK


Türkiye ile Fransa, bugün oynayacakları maçla birlikte 6. kez karşılaşacak. İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu mücadeleyi Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti. İki ülke arasında geride kalan 4 maçı da Fransa kazanmıştı.


DESCHAMPS: BU BİR RÖVANŞ DEĞİL


Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye maçının önemini çok iyi bildiklerini belirterek, "Bizle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. Türkiye, etkili ve sert bir takım. Sadece duran toptan 2 gol yediler. Kazandıkları 18 puanı kesinlikle hak ediyorlar. Ateşle oynayan bir takım. Hedefe odaklanmalıyız ve kazanmalıyız. Biz stattayız ve sporla ilgileniyoruz. Siyasi problemler olabilir ama bizim maçımızla doğrudan bir ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz. Türkiye'deki ilk maçta yenilmiştik. Bu maç hiçbir zaman rövanş değil" diye konuştu.


Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32 
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