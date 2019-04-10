Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş (2)
1 saat önce
NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDUBatman'ın Hasankeyf ilçesinde, kıyısında hemşire Hayriye Arıca'nın cansız bedeninin bulunduğu Dicle Nehri'nde, 72 DZ 261 plakalı otomobil de bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:27 Kaynak: DHA
NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDU Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde, kıyısında hemşire Hayriye Arıca'nın cansız bedeninin bulunduğu Dicle
Nehri'nde, 72 DZ 261 plakalı otomobil de bulundu. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin, Hayriye Arıca ile boşanma konusunu konuşmak için buluşan eşi Burhan Arıca'nın kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Otomobil, AFAD
görevlilerince sudan çıkarılırken, intihar ihtimaline karşı Burhan Arıca için nehirde dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
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