Son Dakika Haberleri: Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş (2)

Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş (2)

1 saat önce

NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDUBatman'ın Hasankeyf ilçesinde, kıyısında hemşire Hayriye Arıca'nın cansız bedeninin bulunduğu Dicle Nehri'nde, 72 DZ 261 plakalı otomobil de bulundu.

Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş (2), System.String[]
NEHİRDE OTOMOBİL BULUNDU

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kıyısında hemşire Hayriye Arıca'nın cansız bedeninin bulunduğu Dicle Nehri'nde, 72 DZ 261 plakalı otomobil de bulundu. Kiralık olduğu belirlenen otomobilin, Hayriye Arıca ile boşanma konusunu konuşmak için buluşan eşi Burhan Arıca'nın kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Otomobil, AFAD görevlilerince sudan çıkarılırken, intihar ihtimaline karşı Burhan Arıca için nehirde dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:27 Kaynak: DHA
Dicle, Hasankeyf, Güncel
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