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Hayvan hakları düzenlemesinin mimarı Özlem Zengin: Diğer ülkelerden daha ileride - Son Dakika

Hayvan hakları düzenlemesinin mimarı Özlem Zengin: Diğer ülkelerden daha ileride

11.06.2021 12:00
Hayvan hakları düzenlemesinin mimarı Özlem Zengin: Diğer ülkelerden daha ileride, System.String[]

AK Parti'nin TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin teklifin mimarı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Hazırlanan kanun, diğer ülkelerden daha ileride.

AK Parti'nin TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin teklifin mimarı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Hazırlanan kanun, diğer ülkelerden daha ileride. Hayvanlara eziyet edenler, işkence edenler ve öldürenler, ceza yaptırımına tabi olacaklar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, 31 maddelik teklifin hazırlanma sürecinde aktif rol aldı. Zengin, kanunu hazırlarken birden fazla bakanlıkla çalıştıklarını, buradaki en önemli meselenin ise yaklaşımı değiştirmek olduğunu söyledi. Zengin, "Hazırlanan kanun, diğer ülkelerden daha ileride. Hayvanları refahını artırarak yaşatmak, tedavi etmek, onlara karşı suç işleyenleri cezalandırmak. Daha önceki kanunda hayvanlara karşı işlenen suçlarda 'sahipli' ve 'sahipsiz hayvan' ayırımı yapılarak, özellikle sahipli hayvanlar bir 'mal' olarak değerlendirilerek, ceza veriliyordu ama şimdiki düzenlemede artık hayvanlar bir can olarak telakki edilecek, bir cana karşı işlenen suç olarak görülecek. Cezalar da ona göre verilecek. Hayvanlara eziyet, işkence edenler ve öldürenler bir ceza yaptırımına tabi olacaklar. İstisnaları var tabi. Kaygı duyanlar var. İşte 'Kurban kesemeyecek miyiz', 'Et yemeyecek miyiz'. Öyle şey olur mu? Onlar zaten mevcut kanunda korunuyor" dedi.

'CEZALAR 5 BAŞLIKTA TOPLANACAK'AK Parti'li Zengin, 'Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile verilecek cezaları 5 başlıkta topladıklarını söyleyerek, "Hayvan neslini tüketenler en üst cezayı alacaklar; 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Nesli tükenmekte olan hayvanları öldürenler 5 yıla kadar ceza, hayvanları haksız sebeple öldürenler 6 aydan 4 yıl, eziyet edenler 6 aydan 3 yıla kadar cezaya çarptırılacaklar. Hayvanları belirtilen kriterler dışında dövüştürenler 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Tutuklu yargılanmaları ve hapis cezaları almaları söz konusu olacak. Yine hayvanlara karşı işlenen cinsel suçlarda 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 100 günden aşağı olmamak kaydıyla idari para cezası geliyor" diye konuştu.'KONTROLSÜZ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'Özlem Zengin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde hayvanların kayıtlarının tutulacağını belirterek, "Bizim önceliğimiz, hayvanları korumak hem de hayvan popülasyonunu kontrol altına almak. İster evde ister sokakta olsun, bütün hayvanların bir künyesi olacak. Onlara çip takılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tuttuğu bir kayıt defteri olacak. Bu kayıt içinde; sokakta ne kadar hayvan var, evlerdeki hayvanların durumuyla yaşları ve cinsiyetiyle alakalı bilgi sahibi olacağız. Belediyelerimize bir bütçe ayırmaları zorunluluğu getiriyoruz. Kanunumuzda kriterleri var. Sokaktaki hayvanların (kedi-köpek) listesini ve künyesini oluşturacağız. Onların sağlık problemleri olduğunda tedavi ettikten sonra bulundukları yerlere tekrar bırakmayı düzenliyoruz. Kontrolsüz artışların önüne geçerek kısırlaştırmaya tabi tutulacak" dedi. 'HAYVAN HASTANELERİ OLACAK'Nüfusu 75 binden fazla olan yerleşim yerlerine bazı zorunluluklar getirdiklerini kaydeden Zengin, "Burada hayvan hastaneleri, bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri olacak. Barınaklarda çalışacak insanlarla ilgili eğitim ve kriterler de belirlenecek. Eğer burada çalışanlar hayvanlara karşı bir suç işlerlerse ceza oranları artacak. Yine suçüstü halinde hayvan polisi olaya müdahil olacak, delilleri toplayacak. Herhangi bir mekanizmaya ihtiyaç olmadan savcılık hareket edecek" diye konuştu. Özlem Zengin ayrıca kanunda 'süs' terimini çıkardıklarını belirterek, "Hayvanlar bir canlı, niye süs olsun?" dedi. 'SIKI DENETİM' VURGUSU  AK Parti'li Zengin, kanunda yer alacak diğer düzenlemelerle ilgili de şunları söyledi:  " Türkiye'de yunus parkları ve sirk açmak mümkün olmayacak. Hayvanat bahçeleri sıkı denetime tabi tutulacaklar. Yeni bir doğal yaşam alanı oluşturulacak. Pitbull kanunda tehlikeli hayvan olacak geçecek. Bu hayvanlar kısırlaştırılacak alımı ve satımı yasaklanacak. Çocukların olduğu yerlere sokulmayacak. Hayvan alacak olanlara sorumluluk getirilecek. Hayvanları istedikleri gibi sokağa bırakamayacaklar. Bırakanlara idari para cezası uygulanacak."

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Hayvan hakları düzenlemesinin mimarı Özlem Zengin: Diğer ülkelerden daha ileride
Hayvan hakları düzenlemesinin mimarı Özlem Zengin: Diğer ülkelerden daha ileride

Özlem Zengin, AK Parti, Tokat, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvan hakları düzenlemesinin mimarı Özlem Zengin: Diğer ülkelerden daha ileride - Son Dakika


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