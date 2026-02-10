Hayvan Sayısında Artış: 2025 Verileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hayvan Sayısında Artış: 2025 Verileri

10.02.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2025'te büyükbaş hayvan sayısının 17,7 milyon, küçükbaşın ise 57,9 milyon arttığını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hayvansal Üretim İstatistikleri 2025 yılı verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı da 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2025 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında artış kaydedildi. Bültene konu verilerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazır hale getirilmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yayımlanmasından ise TÜİK'in sorumlu olduğu belirtildi.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Büyükbaş hayvanlar içinde sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bin başa, manda sayısı ise yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 başa yükseldi.

Küçükbaş hayvan sayısı da 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan kategorisinde koyun sayısı yüzde 5,9 artışla 46 milyon 689 bin başa, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 186 bin başa çıktı.

Öte yandan yaş ipek kozası ve bal üretiminde de artış görüldü. Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 artarak 118 ton olurken, bal üretimi yüzde 1,8 artışla 97 bin 253 ton olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan Sayısında Artış: 2025 Verileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

12:32
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:38:20. #7.11#
SON DAKİKA: Hayvan Sayısında Artış: 2025 Verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.