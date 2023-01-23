Hayvanları Koruma Derneğine 'Horoz dövüşü' baskını - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Derneğine 'Horoz dövüşü' baskını

23.01.2023 12:55
Hayvanları Koruma Derneğine 'Horoz dövüşü' baskını

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirdi. Dernekteki 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde 22 Ocak 2023 günü saat 17.00 sıralarında Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu; Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası dernekte yapılan aramada, 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi. Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Jandarma, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanları Koruma Derneğine 'Horoz dövüşü' baskını - Son Dakika

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