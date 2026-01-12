Hazarbaba Dağı'nda Kış Tırmanışı İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hazarbaba Dağı'nda Kış Tırmanışı İptal

12.01.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağır hava koşulları nedeniyle dağcılar, Hazarbaba Dağı tırmanışını tamamlamadan geri döndü.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda düzenlenen kış tırmanışında dağcılar, etkisini artıran kar yağışı, tipi, sis ve rüzgar nedeniyle tırmanışı tamamlamadan dönüş kararı aldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelerinden oluşan Mardin Dağcılık Kulübü ile Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'na düzenlediği 'Hazarbaba Dağı Kış Tırmanışı'na 11'i kadın, 27'si erkek olmak üzere 38 dağcı katıldı. Dağcılar, aynı gün içinde etkisini artıran kar yağışı, tipi, sis ve rüzgar nedeniyle tırmanışı tamamlamadan dönüş kararı aldı.

'EN İYİ DAĞCI, DAĞDAN SAĞ SALİM İNEN DAĞCIDIR'

Türkiye Dağcılık Federasyonu lisanslı sporcusu Mehmet Fatih Aktürk, hava koşullarının ağırlaşması nedeniyle güvenlik önceliğiyle geri döndüklerini belirterek, "Hazarbaba Dağı Kış Tırmanışı kar yağışı, tipi, sis ve rüzgar altında yarı yoldan geri dönüş kararı alınarak başarıyla tamamlanmıştır. Bizler açısından Hazarbaba Dağı Kış Tırmanışı gerçek anlamda bir dağcılık deneyimi oldu. Sporcu arkadaşlarımızın dağın gerçek yüzü olan kar, fırtına ve tipiyle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz hep beraber gözlerimizle yaşayarak şahit olduk. Zirveye giderken en kritik yer olan yaklaşık 500 metrelik yan geçişte hem çığ riski hem de karın altı buz tuttuğu için olası bir facia ve düşme olayı kaçınılmazdı. Allah korusun yan geçişin altı tamamen uçurum olduğu için ani bir kayma, ayak burkulması ya da soğuk havadan dolayı oluşacak olan hipotermiden dolayı bir arkadaşımızın başına bir olay gelseydi, arama kurtarma operasyonu ve tahliye işlemi çok zor olacaktı. Bu bir dağcılık ve federasyon kuralıdır; en iyi dağcı, dağdan sağ salim inen dağcıdır" dedi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazarbaba Dağı'nda Kış Tırmanışı İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:22:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Hazarbaba Dağı'nda Kış Tırmanışı İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.