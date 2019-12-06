Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.



Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi.



Ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız."



"Yıllık bazda da artık pozitif büyümeye doğru geçtik"



Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kenetlendiklerini belirterek, Erzurum'da sanayici, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi.



Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:



"Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı 3'üncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1,1'lik pozitif bir katkı ortaya koydu."



Son üç çeyrekte yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın 3'üncü çeyreğinde yine pozitife dönerek 0,3 oranında pozitif bir ivme yakaladığını vurgulayan Berat Albayrak, "Dördünce çeyrekte 2020'de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor." dedi.



"Faizlerin hızlı şekilde aşağı indiğini görüyoruz"



Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020'de yakalayacaklarını vurguladı.



Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enflasyonda beklentilerimizle paralel olarak kasım ayında ki bu hafif baz etkisi yükselmesini de gördük. Eylül ayı itibarıyla yıl sonu koyduğumuz yüzde 12'lik enflasyon hedefinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceği noktada, kasım ayında 10,55 seviyesini gördük. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüş oldu. Tüfe yüzde 40 seviyelerindeydi, yüzde 4,3 seviyelerine geriledi. Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar hızlı şekilde aşağı indiğini görüyorsunuz. İşte tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı bu da maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik."



Bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün gördüklerini anlatan Albayrak, "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



Albayrak, ihracatta geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın artış yaşandığını ifade ederek, aynı tarihteki dış ticaret açığının yüzde 52 oranında düşerek 25 milyar dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

Besicilere, "alacak" müjdesi

Eylül ayı itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçtiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:



"Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum. Erzurum'da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumundan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta besicilerimizin alacaklarını 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk, yıl sonuna kadar bu anlamda bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah."



Berat Albayrak, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.



Programa, il protokolü, siyasiler, belediye başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve besiciler katıldı.