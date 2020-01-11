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Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys
9 dakika önce
Hazırlık maçı Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:30 Kaynak: AA
Hazırlık maçı
Medipol Başakşehir- Young Boys karşılaşması
Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.
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