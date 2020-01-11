Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys - Son Dakika
Son Dakika Spor Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys - Son Dakika Spor

Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys

9 dakika önce

Hazırlık maçı Medipol Başakşehir-Young Boys karşılaşması Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir- Young Boys karşılaşması

Maçtan detaylar ANTALYA - Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan Medipol Başakşehir, Young Boys ile hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys

Young Boys, Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru sıtma oldu
Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!

Son Dakika Haberleri
19:38 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 88-62 Samsun Canik Belediyespor - Son Dakika Spor
19:34 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi - Son Dakika Spor
19:34 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Manisa FK: 2 - Son Dakika Spor
19:32 Lider Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor
19:30 Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor
17:22 Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 19:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazırlık maçı - Medipol Başakşehir-Young Boys - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]