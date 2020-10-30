Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı - Son Dakika

KOCAELİ Darıca Belediyesi, Cuma namazının ardından vatandaşlara Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar dağıttı.

Darıca Belediyesi, Cuma namazı sonrası Darıca'nın belli noktalarında peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar dağıttı. Darıca Fatih Orta Camisi'nde Cuma Namazı sonrası vatandaşlara kitapları dağıtan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Peygamber Efendimizi daima örnek alıyoruz. Peygamberimize dil uzatan herkesi şiddetle kınıyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, hükümetimize uzanan kötü elleri bu aziz millet kıracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.?Müslümandan terörist olmayacağını ifade eden Başkan Bıyık, "En kutsalımız olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yapılan bu çirkin saldırıları boykot etmek amacıyla bugün bu programı düzenledik. Bu zihniyetlerin amacı İslam'ı karalamak. Ne kelime söylüyorlarsa onlara bu lafları iade ediyoruz. Maalesef bazı gruplar Müslümanlara terörist diyorlar. Müslüman bir insandan hayatta terörist olmaz. Bizler de bunu daima her yerde anlatacağız." diye konuştu.