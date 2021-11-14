DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Diyarbakır 3. Olağanüstü İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceğini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir." dedi.

Buldan, Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 3. Olağanüstü İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Buldan, partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kongrede yeni seçilecek partililere başarı dileyen Buldan, eşit ve özgür bir gelecek getirmek istediklerini ifade etti.

Buldan, "Bizim mücadelemiz eşitçe yaşayabileceğimiz, onurlu bir barışla örülen ortak geleceği kurmak içindir. Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceğini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir." diye konuştu.

2023 seçimlerinde Diyarbakır'ın önemine değinen Buldan, şunları kaydetti:

"Barışın yolu nasıl Diyarbakır'dan geçiyorsa 2023'ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye halklarıyla oluşturacağımız büyük barış ittifakıyla mutlaka başaracağız. Güçlü demokrasiyi, en geniş demokrasi ittifakıyla mutlaka kuracağız. Kadınların özgürlüğünü en büyük kadın ittifakıyla gerçekleştireceğiz. Sosyal adaleti, hakça ve eşitçe yaşamı en büyük emek ittifakıyla buluşturacağız."