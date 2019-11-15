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HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
7 saat önce
HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı Suruç'ta terör operasyonu: 14 gözaltıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan terör operasyonunda aralarında HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
Suruç'ta terör operasyonu: 14 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan terör operasyonunda aralarında HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Belediyede ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Belediye başkanıyla birlikte toplam 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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