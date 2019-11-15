Son Dakika Haberleri: HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

7 saat önce

HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı Suruç'ta terör operasyonu: 14 gözaltıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan terör operasyonunda aralarında HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Suruç'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan terör operasyonunda aralarında HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Belediyede ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Belediye başkanıyla birlikte toplam 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Suruç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]