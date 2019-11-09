Son Dakika Haberleri: HDP'NİN İL KONGRESİ:  TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI
Son Dakika Güncel HDP'NİN İL KONGRESİ:  TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

HDP'NİN İL KONGRESİ:  TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

7 saat önce

İstanbul DHAHDP'nin Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nde "Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

HDP'NİN İL KONGRESİ:  TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI, System.String[]

İstanbul DHA

HDP'nin Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nde "Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

HDP geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde il kongresi düzenledi. Kongreye gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti. "Terör Örgütü Propagandası" yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kongrede çekilen görüntüler


Halkların Demokratik Partisi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
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