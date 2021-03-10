Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki

10.03.2021 13:10
Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki, System.String[]

Son dakika haberi... HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere yaptığı tehdit gibi skandal çağrıya evlat nöbetindeki ailelerden tepki geldi.

HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere yaptığı tehdit gibi skandal çağrıya evlat nöbetindeki ailelerden tepki geldi. Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösteren evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "Demirtaş açıklamasında bizlere eylemi sonlandırın gelin çocuklarınızı kampta görün diyerek bizi çocuklarımızla tehdit ediyor. Artık HDP'nin iç yüzünü herkes görsün. Ha HDP, ha PKK aralarında herhangi bir fark yoktur" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak partinin Diyarbakır'daki il başkanlığı önünde 555 gündür aileler evlat nöbetini sürdürüyor. Ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Şiyar" kod adlı kardeşi Nurettin Demirtaş, ailelere skandal bir çağrıda bulundu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE KÜSTAHÇA TEHDİT

PKK'nın Avrupa'da yayın yapan bir yayın organına makale yazan ve hem çocukların ellerinde olduğunu itiraf eden, hem de aileleri AK Parti propagandası yapmakla suçlayan terörist Nurettin Demirtaş, "Bu aileler AKP'yi ikna edebiliyorsa AKP bombardıman yapmasın, PKK alanlarına gelsinler, çocuklarıyla görüşsünler. O çadırlarda geçirdiğiniz her gün sizi çocuklarınızdan daha fazla uzaklaştırmaktan başka işe yaramıyor" diyerek HDP il binası önündeki ailelere tehditler savurdu.

Eli kanlı terör örgütünün kırmızı bültenle aranan terör listesinde yer alan Nurettin Demirtaş'ın bu sözlerine HDP Diyarbakır il binası önünde 555 gündür evlat nöbetinde olan ailelerden tepki gecikmedi. Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan baba Süleyman Aypdın, terörist Nurettin Demirtaş'a tepki gösterdi. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 3 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, Demirtaş'ın sözlerini sert dille eleştirdi.

"6,5 MİLYON SEÇMEN HDP'YE, PKK'YA DESTEK VERMELERİ İÇİN OY VERMEDİ"

Bugün 555 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduğunu belirten Süleyman Aydın, HDP'yi işaret ederek, "İnanın bu arkamda gördüğünüz burası bir siyasi parti değildir ve burası PKK'nın kalesidir. Burası Kürt halkına sahip çıkmayan partinin merkezidir. HDP'nin 6 milyon 500 bin oy alan bir seçmeni var ve bu seçmenler bunlara PKK'ya destek vermeleri için oy vermedi. Maalesef HDP sözünde durmadı ve HDP'yi HDP'den koruyan bir CHP zihniyeti vardır. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bırakmış HDP'nin sözcülüğünü yapıyor. HDP'nin Genel Başkanı Pervin Buldan ile kol kola gezerek ağaç ve fidan dikiyorlar. Onlara çağrım ağaç ve fidan dikeceklerine gelsinler burada anne ile babaların feryadını duysunlar. CHP, HDP'ye desek vermemiş olsaydı inanıyorum şuanda hepimizin çocukları geri gelmişti" diye konuştu.

Demirtaş'ın açıklamalarına da tepki gösteren Aydın, "Demirtaş'ın açıklamasında bizlere eylemi sonlandırın gelin çocuklarınızı kampta görün diyerek bizi çocuklarımızla tehdit ediyor. Artık HDP'nin iç yüzünü herkes görsün. Ha HDP, ha PKK aralarında her hangi bir fark yoktur. Bizler sonuna kadar bunlarla büyük bir mücadele vereceğiz. Devletimiz büyük bir devlettir ve çocuklarımızın kurtarılması için büyük bir mücadele veriyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızı ve İçişleri Bakanımızı başımızdan eksik etmesin. Çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar ve bizler de burada HDP ile büyük bir mücadele veriyoruz. Artık HDP'nin iç yüzünü herkes görsün ve bizler eylemimizden kararlıyız" şeklinde konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki
Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki
Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki

Halkların Demokratik Partisi, Nurettin Demirtaş, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... HDP önündeki ailelerden PKK'lı terörist Demirtaş'a tepki - Son Dakika


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