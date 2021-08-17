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Hedef dijital oyun dünyası için yeni tasarımcılar yetiştirmek - Son Dakika

Hedef dijital oyun dünyası için yeni tasarımcılar yetiştirmek

17.08.2021 14:35
Hedef dijital oyun dünyası için yeni tasarımcılar yetiştirmek, System.String[]

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim eğitiminde fark oluşturma, çağı yakından izleme vizyonuyla, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde mevcut altı bölümüne ek olarak Dijital Oyun Tasarımı bölümünü de açtı.

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim eğitiminde fark oluşturma, çağı yakından izleme vizyonuyla, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde mevcut altı bölümüne ek olarak Dijital Oyun Tasarımı bölümünü de açtı.

Yıllık 180 milyar dolarlık bir gelir kalemine ulaşan, sinema ve müzik sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin gelirlerini geride bırakarak dünyanın en büyük meslek alanı haline gelen dijital oyun, Beykent Üniversitesi'nde, güçlü kadrosu ve imkanlarıyla Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak gençlerimize, mezun edeceği öğrencilerle sektöre hizmet verecek.

Dijital Oyun Tasarımı bölümünde öğrenciler; dijital teknolojilerin olanaklarıyla dijital medya, sinema ve televizyon, mühendislik gibi farklı alanlardan beslenen disiplinlerle buluşacak ve temel derslerin yanı sıra Oyun Tasarımının Temelleri, 2D ve 3D Dijital Sanat, Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları, Oyun Motorları, Oyun Geliştirme, Dijital Oyun ve Sinematografi, Görüntü ve Ses Kurgusu, Karakter Tasarımı, Oyun Ekonomisi gibi dersler alarak ve staj olanakları ile yetişecek..

Türkiye'de dijital oyun sektörü yıllık 1.5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının yanı sıra son 6 ayda dijital oyun girişimleri tam 250 milyon dolar yatırım alarak Türkiye'nin en büyük şirket satın alma rekoru 1.3 milyar dolarla Peak Games tarafından gerçekleşti. Böylesine yüksek hacimli bir endüstri için nitelikli insan kaynağı ihtiyacı her geçen gün artmakta ve sektörün istihdam olanakları ve kazançları tüm sektörlerin kazançlarından daha fazla olmaktadır.

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eray Dinç aynı zamanda 153 ülkede oynanan, onlarca ödül almış Sinemayla video oyun teknolojilerini birleştiren bir oyun tasarımının öncü yönetmenidir. Türkiye İhracatçılar Meclisinde En İyi Anlatıya sahip video oyun ödülü başta olmak üzere, San Francisco'da uluslararası video oyun ödüllerinde ve New Media Film Festivali Los Angeles'ta ödüllerle dönen Dinç, dijital oyunu sadece bir eğlence aracı olarak görmememiz gerektiğini şu şekilde ifade etti:

"7. sanat olan sinemadan sonra video oyun artık 8. sanat olarak kabul görmekte. Eğer video oyunu sadece zaman geçirme aracı olarak görürseniz hem büyük bir entelektüel birikimi, hem de dünyanın en büyük sektörünü kaçırmış olursunuz. Sinema sanatındaki tüm anlatı ve sanatsal yöntemlerini elinde tutan video oyunlar, üzerine bir de interaktiviteyi ve yenilikçi teknolojileri ekleyince sanatın daha güçlü bir formu olarak uluslararası mecrada kendini daha kolay gösterebilen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de şu an inanılmaz seviyede video oyun yönetmeni, yazılımcısı, sanat yönetmeni, oyun senaristi, 3 boyutlu karakter tasarımcıları, video, oyun, ses ve müzik tasarımcılığı açığı var. ve bu mesleklerin tamamı çok yüksek ücretler kazanmakta ve uluslararası mecralarda adlarını çok daha fazla duyurabilmektedir. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal'ın çizdiği perspektifte ve yenilikçi vizyonuyla bu bölümü üniversitemize kazandırdık. Ben ve kadromuzdaki öğretim üyeleriyle, sektörel ve akademik tecrübemizle büyük imkan sağlayan bu alanın açıklarını birlikte kapatıp, her açıdan donanımlı dijital oyun tasarımcıları yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Hedef dijital oyun dünyası için yeni tasarımcılar yetiştirmek

Beykent Üniversitesi, oyunlar, Türkiye, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hedef dijital oyun dünyası için yeni tasarımcılar yetiştirmek - Son Dakika


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