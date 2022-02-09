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Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan, Mali'de 1200 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan, Mali'de 1200 aileye gıda yardımı

09.02.2022 16:36
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan, Mali'de 1200 aileye gıda yardımı

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Mali'nin başkenti Bamako'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye bağışlanan gıda yardımları, canlı süt keçisi ve adak kurban eti yardımlarını ulaştırdı.

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Mali'nin başkenti Bamako'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye bağışlanan gıda yardımları, canlı süt keçisi ve adak kurban eti yardımlarını ulaştırdı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, kendilerine emanet edilen bağışları dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Mali'nin başkenti Bamako'nun 5 kilometre uzağındaki mülteci kampında zor şartlar altında kalan yetim, öksüz, mağdur ve muhtaçlara çeşitli yardımları dağıttıklarını anlatan Ataş, yardım faaliyetlerinin üçüncü gününde Mali'de 500 gıda paketini dağıttıklarını, daha sonra bağışlanan adak ve şükür kurbanlarını keserek etlerini 200 aileye ulaştırdıklarını bildirdi.

Kampta kalan yetim ailelerine canlı süt keçileri hediye ettiklerini ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Canlı keçileri alan ailelere 2 yıl boyunca kesmeme ve satmama şartını koştuk. Bu ailelerimiz her yıl ikiz ve üçüz doğuran bu keçilerden sağacakları sütle rahat bir şekilde bir ailenin geçimini sağlayabilecekler. Amacımız bu insanlara sadece balık vermek değil aynı zamanda onlara balık tutmayı de öğretmek. Mali bir hayvancılık ülkesi. Onlara bu anlamda da destek olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 1200 aileyi sevindiren hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

Kamp sorumlusu Davud Abdurrahman Tayi de yardımları ulaştıranlara teşekkür etti.

Türkiye'den kardeşlerinin kendilerini yalnız bırakmadıkları için minnettar olduklarını anlatan Tayi, destek ve yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için dua etti.

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Türkiye, Mülteci, Bamako, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan, Mali'de 1200 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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