Hemşirelerden Akademik Başarı

17.01.2026 13:09
BUÜ Hastanesi hemşirelerinin makaleleri Q1 dergilerde yayımlanarak ödüllendirildi.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde görevli hemşirelerin hazırladığı makaleler, kendi alanlarında dünyanın en saygın yayınları arasında görülen Q1 kategorisindeki dergilerde yayımlandı. Sağlık hizmetindeki yoğun mesailerini akademik çalışmalarla taçlandırıp bilime de önemli katkılar sunan hemşireler, hastane yönetimi tarafından teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

BUÜ Hastanesi'nde görev yapan hemşireler Gül Çalışkan, Saliha Macun, Semure Zengi, Suzan Adalı, Hülya Ek ve Dilan Ayhan'ın kendi alanlarında hazırladıkları akademik makaleleri, 2025'te dünyanın en saygın yayınları arasında kabul edilen uluslararası Q1 kategorisindeki dergilerde yayımlandı. Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nden uzman hemşire Gül Çalışkan, antibiyotik direnci ve enfeksiyon yönetimi üzerine hazırladığı kritik çalışmasıyla Eylül 2025'te Scientific Reports dergisinde yer aldı. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Saliha Macun ise onkoloji hastalarında kanülasyon işlemlerinin ağrı ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen araştırmasını, Mart 2025'te Almanya merkezli prestijli bir yayında bilim dünyasıyla paylaştı. Diyabet ve iç hastalıkları alanında ses getiren çalışmalara imza atan İç Hastalıkları Başhemşiresi Uzman Hemşire Semure Zengi, Klinik Sorumlu Hemşiresi Uzman Hemşire Suzan Adalı ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Hülya Ek, pandeminin diyabetik ayak hastaları üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı araştırmalarını Ağustos 2025'te Journal of Clinical Medicine dergisinde yayımladı. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nden Uzman Hemşire Dilan Ayhan, yoğun bakımda el hijyeni eğitimine yönelik hazırladığı randomize kontrollü çalışmasıyla Kasım 2025'te Nursing in Critical Care dergisinde yer aldı.

AKADEMİK GELİŞİME TAM DESTEK

BUÜ'lü hemşirelerin akademik başarısı, hastane yönetimi tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi. Hastane başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ve Başhemşire uzman hemşire Fatma Düzgün, bilimsel çalışmalarıyla fark yaratan sağlık profesyonellerine teşekkür belgelerini takdim edip, akademik gelişimin sağlık hizmet kalitesi üzerindeki kritik önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Halil Sağlam, bilimin ışığında ilerleyen tüm hemşirelerin gelişimine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, bu başarının tüm sağlık camiası için gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

