Hendek'te vezneler hafta sonu açık olacak

Hendek Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergisi 2. taksit ödemeleri için; veznelerin ve Emlak Beyan Servisinin Cumartesi-Pazar günleri açık olacağını duyurdu.



Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesi gereği emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergisi 2.taksidi son ödeme gününün 2 Aralık 2019 olduğunu belirtti. Öztürk yaptığı açıklamada, "30 Kasım 2019 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vergi ödemeleri için son gün tarihi 2 Aralık 2019 Pazartesi'dir. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini bu tarihe kadar mutlaka ödemeleri gerekmektedir. Bu nedenle 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü belediye hizmet binamızda bulunan veznelerle birlikte Emlak Beyan Servisi mesai saatleri içinde açık kalacak ve vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Ayrıca vatandaşlarımız vergi ödemelerini Belediyemiz resmi web sayfası olan hendek.bel.tr adresindeki e-belediye bölümünden sicil veya T.C. numarası girerek kredi kartı ile yapabilir" dedi. - SAKARYA