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Hentbol: Erkekler Süper Lig

9 dakika önce

Salon: Üçevler Spor TesisleriHakemler: Özgür Benli, Savaş YüksekNilüfer Belediyespor: Ozan Arifoğlu 4, Andrejevic 3, Spasoje 2, Gürkan Soğukpınar 3, Ramazan Mutlu 1, Perovic 5, Emre Gümüştaş 7, Ömür Pehlivan 2Beşiktaş Mogaz: Özgür Sarak 3, Pribak 1, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 4,...

Hentbol: Erkekler Süper Lig, System.String[]
Salon: Üçevler Spor Tesisleri

Hakemler: Özgür Benli, Savaş Yüksek

Nilüfer Belediyespor: Ozan Arifoğlu 4, Andrejevic 3, Spasoje 2, Gürkan Soğukpınar 3, Ramazan Mutlu 1, Perovic 5, Emre Gümüştaş 7, Ömür Pehlivan 2

Beşiktaş Mogaz: Özgür Sarak 3, Pribak 1, Krsmancic 3, Mehmet Demirezen 4, Baran Nalbantoğlu 1, Tolga Özbahar 3, Onur Ersin 3, Doğukan Keser 7, Lasica 1, Nuic 5, Tomic 4, Gökay Bilim 1

İlk yarı: 13-17

İki dakika cezası alanlar: Spasoje, Adnan Tayfur (Nilüfer Belediyespor), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz)

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 36-27 yendi.

Beşiktaş Mogaz, en yakın takipçisi Selka Eskişehir Hentbol'un Adıyaman Belediyespor'a 27-20 yenilmesinin ardından ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş Mogaz 15. kez şampiyon

Hentbol Erkekler Süper Lig'in sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş Mogaz, üst üste 11'inci, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştı.

1978-1979 sezonundan itibaren düzenlenen ligde ilk şampiyonluğunu 1980-1981'de elde eden siyah-beyazlılar, bir sonraki sezon da kupanın sahibi oldu.

Ligdeki ikinci şampiyonluğun ardından 22 sezon bu başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 2006-2007'de yine zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'dan itibaren 11 sezon boyunca ipi göğüslemeyi başardı.

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçı da kazanan Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u da 36-27 yenerek toplamda 15. şampiyonluğunu elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Spor
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