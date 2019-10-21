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Hentbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ikinci hazırlık maçında rakibini 30-28 mağlup etti.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ikinci hazırlık maçında rakibini 30-28 mağlup etti.


Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-10 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak rakibini 30-28 yenmeyi başardı.

Milli takım, İtalya ile dün yaptığı hazırlık maçını 24-23 kazanmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesinde son hazırlık maçını Makedonya ile oynayacak.

İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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