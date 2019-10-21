Hentbol: Hazırlık maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ikinci hazırlık maçında rakibini 30-28 mağlup etti.
Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-10 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak rakibini 30-28 yenmeyi başardı.
Milli takım, İtalya ile dün yaptığı hazırlık maçını 24-23 kazanmıştı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesinde son hazırlık maçını Makedonya ile oynayacak.