"Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi Ankara'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi Ankara'da başladı - Son Dakika

"Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi Ankara'da başladı

6 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde "Her yıl 100 bin Yeni Konut" projesi kapsamında ilçeye 500 konut yapılacak.

Ankara'nın Güdül ilçesinde "Her yıl 100 bin Yeni Konut" projesi kapsamında ilçeye 500 konut yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Açıklamada, 100 bin sosyal konut için 16 Aralık'tan itibaren taleplerin alınmaya başlandığı ve başvuruların 15 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede toplamda 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 olmak üzere toplamda 500 konut inşa edilmesi adına talep toplama işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Başvuru yapmak isteyenlerin "www.toki.gov.tr "internet adresinden detaylı başvuru bilgilerine ulaşabilecekleri, belediyeye kadar gelerek ve TC Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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