Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71 İzmit Belediyespor: 65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği İzmit Belediyespor'u son periyottaki oyunuyla 71-65 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Halil Erkoç xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xx 5, Derin Yaya xxx 14, Gizem Başaran xx 6, Alexis Sade Prince xxxx 22, Hind Ben Abdelkader xx 9, Astou Barro Ndour Gueye xxx 15
Başantrenör: Hakan Acer
İzmit Belediyespor: Miray Şahin x, Gülşah Duman x, Kübra Erat xx 6, Elif Emirtekin xx 4, Egle Sıksnıute xxxx 31, Ericak Wheeler x 1, Mlica Jovanovıc xxx 11, Clarissa Dos Santos xxx 12,
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 11-21 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 31-38 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 46-54 (İzmit Belediyespor lehine)
5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol) - HATAY
- Kaynak: İHA
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