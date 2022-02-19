Hikmet Karaman: "Plakayı yazdıralım istedik, gerçekleştirdik" - Son Dakika

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Giresunspor maçının ardından, "Plakayı yazdıralım dedik, gerçekleşti. Önemli olan 3 puandı, bu 3 puanda da dersler çıkartarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun genelini takım olarak beğenmedik. İlk 10 dakika iyi başlamamıza rağmen ilk devrenin son 30 dakikası topa sahip olma kontrolünü veya çok pas hatası yaptık. Ama bir organizasyonumuz olduğu için 2 tane gol attık. İkinci yarı İbrahim'in sarı kart yemesi ve oyundan çıkması, daha sonra Bertolacci'nin sarı kart görmesi ve oyundan çıkması bizim açımızdan önemli. Çünkü ikinci yarı skoru artırmamız gerekirken zaman zaman bireysel oyuna yöneldi bazı oyuncularımız. Oyuna soktuğum bazı oyuncu arkadaşlarımız daha fazla katkı vermesi gerekir. Oyuna giren kim olursa olsun takıma katkı yapacak. Bu katkı olmadığında rakip risk alıyor. Hal böyle olunca son dakikalarda yediğimiz golün ardından uzatmayla beraber son 10 dakika geçmez. Bu sefer ister istemez savunmada kalırsın, 2-1'i koruma içgüdüsü. Olmaması gerekir. Hafta içi bunu tartışacağız. Diğer yandan Giresunspor takımı deplasmanda diğer takımlara oranla en fazla maç kazanan takım. Ben asla kolay olduğunu düşünmedim, deplasmanda 12 puan almış. Çok önemli bir puan. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı oynadık. Plakayı yazdıralım dedik, gerçekleşti. Önemli olan 3 puandı, bu 3 puanda da dersler çıkartarak yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

(Turan Bulut/İHA)