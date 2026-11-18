İki Oscar ödüllü Hollywood oyuncusu Hilary Swank, 52 yaşında üçüncü çocuğunu beklemesine yönelik eleştirilere cevap verdi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Swank, ileri yaşta anne olmanın artık olağan bir durum olduğunu savundu.

"ÇAĞA AYAK UYDURMANIN ZAMANI GELDİ"

Habertürk'ün aktardığına göre Swank, programda şu ifadeleri kullandı: "Çağa ayak uydurmanın zamanı geldi! Dünyamız çok ilerledi, insanlar çok daha uzun yaşıyor ve birçok kadın daha geç yaşta çocuk sahibi olmak istiyor, bu da oldukça normal bir durum haline geliyor."

Oyuncu, iki hamileliğini de karşılaştırdı. Tek bebek taşımanın ikizlere göre çok daha kolay olduğunu söyleyen Swank, ikizlerine hamileyken üçüncü trimesterin üçüncü haftasına kadar çalıştığını, günde 18 saat sette kaldığını ve iki dublörle çalıştığını anlattı. Dublörlerin fazla mesai yapamadığını hatırlatan Swank, "Ama hamile, yaşlı kadın yapabiliyordu" dedi.

BEBEK ARALIK AYINDA DÜNYAYA GELECEK

Swank, üçüncü çocuğunu beklediğini ekim ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Oyuncu o paylaşımda "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olduğunu soruyor, bu proje aralık ayında yayınlanacak" ifadesini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, eşi Philip Schneider ile birlikte 2023 yılında, 48 yaşındayken ikiz bebek sahibi olmuştu. Swank'ın 37 yaşında yumurtalarını dondurduğu biliniyor.

KARİYERİNİ BEBEĞİ GİBİ GÖRMÜŞ

Swank, "Boys Don't Cry" ve "Million Dollar Baby" filmlerindeki rolleriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında iki kez Oscar kazandı. Anne olmadan önce kariyerine odaklanabildiği için kendini şanslı saydığını belirten oyuncu, "Kariyerim dikkatimi vermek istediğim bebeğim gibiydi, dikkatimi dağıtacak şeyler istemiyordum" dedi.

Bugünkü hayatından da memnun olduğunu söyleyen Swank, "İki çocuğum var, harika bir kocam var, harika bir ailem var, destek görüyorum. Gerçekten çok şanslıyım ve daha mutlu olamazdım" diye konuştu.