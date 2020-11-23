Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.11.2020 08:45
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı 300'ün altına düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıkarken, Güney Kore'de günlük vaka artışı 300'ün altına düştü. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 511 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bin 738'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 139 bin 866'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 562 bin 641 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 271 Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 31 bin 4'e çıktığı ülkede 26 bin 539 kişi salgını yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi hayatını kaybederken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 509'a yükseldi.

Ülkede günlük vaka artışı son 5 günde 300'ün üzerinde seyrediyordu.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vakanın Şanghay'da görüldüğü bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 442'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 493 kişi iyileşti.

Ülkede tespit edilen yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 3 bin 784'e çıktı.

Global Times'ın haberine göre, Şangay'ın Pudong Havalimanında görevli 2 kişide dün Kovid-19'a rastlanılmasının ardından uçuşlar durduruldu, tüm havalimanı çalışanlarına test yapılmaya başlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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