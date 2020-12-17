Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor - Son Dakika

Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor

17.12.2020 18:05
Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor, System.String[]

Hindistan'da 1528'de yapılan ve 1992'de Hindu milliyetçiler tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temelinin gelecek ay atılacağı bildirildi.

Hindistan'da 1528'de yapılan ve 1992'de Hindu milliyetçiler tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temelinin gelecek ay atılacağı bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, Hint-İslam Kültür Vakfı (IICF) Sekreteri Athar Hüseyin, Babri Camisi'nin yerini alacak Ayodhya Camisi'nin projesinin 19 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılacağını, 26 Ocak'ta da temelinin atılacağını söyledi.

Hüseyin, caminin temel atma töreni için Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı 26 Ocak'ın özellikle seçildiğini belirterek, "Anayasamız, cami projemizin teması olan çoğulculuğa dayanıyor." ifadesini kullandı.

Yapılması planlanan cami kompleksinde hastane, günde iki defa yemek verilecek aşevi ve kütüphanenin bulunacağını kaydeden Hüseyin, caminin aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği büyüklükte olacağını dile getirdi.

Hüseyin, yeni mabedin Babri Camisi'nden daha büyük olacağını fakat benzer mimari özellikler taşımayacağını söyledi.

Beraat kararı çıkmıştı

Hindistan'da 30 Eylül'de mahkeme, Babri Camisi'nin 1992'de yıkılmasıyla ilgili çeşitli suçlardan yargılanan, aralarında şu anda iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) üst düzey isimlerin de bulunduğu 32 kişinin beraatine karar vermişti.

Yargıç Surendra Kumar Yadav, Babri Camisi'ne Hindu aktivistler tarafından 1992'de düzenlenen saldırının altında herhangi bir komplo bulunmadığına karar vermişti.

Öte yandan, mahkeme heyeti, Babri Camisi'nin yıkılmasının yasaya aykırı olduğunu, bununla ilgili davanın ayrıca görülmesi gerektiğini bildirmişti.

1528'de inşa edildi

Babür Devleti'nin kurucusu Babür Şah'ın hayatta olduğu dönemde komutanlarından Mir Baki'nin 1528'de inşa ettirdiği cami, 1980'lerde Hindu milliyetçisi örgütler tarafından başlatılan tapınak (Mandir) kampanyasının kurbanı oldu.

Babri Camisi arazisinin Tanrı Rama'nın doğduğu yer olduğu ve ibadethanenin tapınak üzerine inşa edildiğine ilişkin iddia, Müslümanlar ile Hindular arasında uzun yıllar tartışma konusu oldu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hindistan'ın bağımsızlığından önce de iki topluluk arasında zaman zaman sorunların yaşanmasına sebep olan Babri Camisi tartışmaları ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından da devam etti.

Bir grup Hindu, Aralık 1949'da mabet içine Tanrı Rama ikonu bıraktı ve bunun bir mucize olduğunu yaymaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Hint hükümeti, bölgeyi "tartışmalı arazi" ilan etti ve camiyi ibadete kapattı.

1980'lerde Dünya Hindu Konseyi (VHP) ve Hindistan Halk Partisi (BJP) Faizabad'da bulunan (yeni adı Ayodhya) araziye sahip olmak adına kampanya yürütmeye başladı. VHP ve RSS gibi Hindu örgütlerinin öncülüğünü yaptığı gruplar, 80'li yılların sonunda, tapınak iddialarını yüksek sesle dile getirmeye başladı ve arazinin Hindulara verilmesi çağrısında bulundu.

Dönemin önemli dizilerinden Ramayana, devlet kanalı Doordarshan'da 1987'de başladı ve 18 ay boyunca devam etti. Pazar günleri verilen ve 78 bölüm halinde yayımlanan diziyle Tanrı Rama ve hikayesi, milyonlarca Hindu'nun evine girerek somut olay haline dönüştü.

Dizide Tanrı Rama'nın, karanlığa karşı zaferinden sonra Babri Camisi'nin bulunduğu yere, Ayodhya Krallığı'na dönmesi ve buna benzer konular işlenmesi dikkatleri bölgeye çekti.

Hindu Tanrı Üçlemesi'nde (Trimurti) yer alan Vişnu'nun yedinci bedenlenmesi (Avatar) olduğuna inanılan Rama, ülkedeki Hindularca en çok sevilen ve saygı gösterilen tanrılar arasında yer alıyor.

6 Aralık 1992'de Hindular tarihi camiyi yıktı

BJP lideri Lal Krishna Advani'nin Eylül 1990'da başlattığı kampanya ile olaylar daha da kışkırtıldı.

Advani, iki tekerlekli savaş arabasına dönüştürülen Toyota marka otomobiliyle Gucerat eyaletinden caminin bulunduğu Uttar Pradeş eyaletine yolculuğa çıktı. Bu yolculukta, Ram Tapınağı'nın inşası için kullanılacak tuğlaları toplayan Advani, Tanrı Rama gibi giyindi, ok ve yay kuşandı.

6 Aralık 1992'de BJP, RSS ve VHP gibi milliyetçi parti ve örgütlerce düzenlenen miting sırasında Hindu karsevaklar (gönüllüler), Sadhular (Hindu din adamları), militanlar ve gençlerden oluşan 150 bin kişinin kazma, kürek ve levyelerle ibadethaneye saldırması, yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Babri Camisi'nin 5 saat içinde yıkılmasıyla sonuçlandı.

Caminin yıkılma haberi, ülke çapında ayaklanmaların yaşanmasına yol açtı. Hindistan'ın bölünmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal şiddet olayına dönüşen ayaklanmalarda çoğunluğu Müslüman 2 bine yakın kişi öldü, 5 binin üzerinde kişi de yaralandı. Olaylar Pakistan ve Bangladeş'e de sıçradı.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindular ile Müslümanlar arasında on yıllarca problemli şekilde kalan Babri Camisi meselesi, Hindistan Yüksek Mahkemesinin 9 Kasım 2019'da cami arazisinin Hindulara verilmesine ilişkin kararıyla yeni bir noktaya taşındı.

Yüksek Mahkeme, söz konusu kararında, yaklaşık 1,1 hektarlık arazinin tamamının tapınak inşa etmek üzere kurulacak Hindu vakfına tahsis edilmesini, bunun karşılığında arazinin hak sahibi Müslüman vakfa başka bir yerden yaklaşık 2 hektar arazi verilmesine hükmetti.

Kararın ardından Başbakan Narendra Modi, 5 Şubat'ta tapınağı inşa etmek üzere "Şri Ram Janmabhoomi Teerth Kşitra Vakfı"nın kurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, davanın taraflarından Uttar Pradeş Sünni Merkez Vakfı Kurulu, söz konusu 2 hektarlık arazinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Hindistan, Mahkeme, Aralık, Hindu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, kendisini böyle savundu: Nerede söyledim         
17:38
Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
17:31
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez         
16:57
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Hemşirelere 500 kez Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar         
15:01
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 18:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei