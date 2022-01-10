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Hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı

10.01.2022 13:53
Hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesinde bir evden ziynet eşyalarının çalınması olayı, polisin sıkı takibi sonucu kısa sürede aydınlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesinde bir evden ziynet eşyalarının çalınması olayı, polisin sıkı takibi sonucu kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak 2022 günü Şükrüpaşa Mahallesi Kaçmaz Sokakta meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 104 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Müşteki şahsın komşuları, ikametine girip çıkan akraba ve yakınlarının da incelenmesi sonucunda, hırsızlık yapan şahsın daha önceki tarihlerde hakkında iş yerinden, otodan ve evden hırsızlık olaylarına karışan ve 12 adet suç kaydı bulunan Yakup Ç. olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan Yakup Ç.'nin saklandığı yerde toplam değeri 512 bin 520 TL olan ziynet eşyası ve 32 bin 800 TL para ele geçirildi. Bulunan ziynet eşyaları ile nakit para, sahibine teslim edildi.

Yakup Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ERZURUM

Hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Yakutiye, Erzurum, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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