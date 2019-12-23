Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi - Son Dakika

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

6 saat önce

Elazığ'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı.

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi, System.String[]

Elazığ'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.

Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

(İHA)

Ulukent, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi
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