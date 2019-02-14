Son Dakika Haberleri: Hisarcık Tarihinin İlk Kadın Muhtar Adayı

Hisarcık Tarihinin İlk Kadın Muhtar Adayı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Yerel Seçimlerde Yeşilhisar Mahalle Muhtarlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Hisarcık Tarihinin İlk Kadın Muhtar Adayı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçe tarihinde ilk defa bir kadın Yerel Seçimlerde Yeşilhisar Mahalle Muhtarlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Yeşilhisar Mahalle Muhtarlığı'na aday olan Anadolu Üniversite İşletme ve İş İdaresi Bölümü mezunu 4 çocuk annesi ev hanımı Fatma Özyurt, kadınların yönetimin her kademesinde yer almasını gerektiğini düşündüğünü ifade ederek," Toplumda, "Erkeklerin yapamadığını kadın nasıl yapar?" gibi bir ön yargı var. Bu tabuları yıkarak bir farkındalık oluşturmak ve sıradan olan şeyleri değiştirmek adına insanlarında "Adaylığını koy" önerileri üzerine doğup büyüdüğüm mahalleme muhtar adayı oldum. Mahallemize artık bir kadın eli değmesini istiyorum. Mahalle halkının bayana daha rahat ulaşıp, derdini anlatabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an listemde 6 bayan azam mevcut. Seçilmem ya da seçilmemem çok önemli değil, amacım kadınların da toplumun her kademesinde var olduğunu ispatlamak. Ev hanımı olduğum için muhtarlığı ek işim değil, tek işim olarak göreceğimden herkes emin olabilir. Mahallemizi hep birlikte yöneteceğiz. Mahallemizin sakini değil, sahibi olacağız. Dürüstlüğümü ve samimiyetimi vaat olarak ortaya koyuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Kütahya, Yeşilhisar, Hisarcık, Güncel
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