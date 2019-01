TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , 12'ncisi Erzurum 'da düzenlenen 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel sektör ve finans sektörünün durumunun aynı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İkimiz birbirimizin bütünüyüz, sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız" dedi.TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği 'nin ortaklaşa düzenlediği 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Palandöken Kayak Merkezi 'ndeki bir otelde gerçekleşti. Erzurum Valisi Okay Memiş , AK Parti Bursa Efkan Ala , Erzurum Milletvekili Selami Altınok , TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın , 10 bankanın genel müdür ve yardımcıları 11 ilden oda, borsa başkanlarının katıldığı toplantıya bölgedeki iş adamları da yoğun ilgi gösterdi.Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği ve TOBB olarak Anadolu'daki diyalog toplantılarının 12'ncisini Erzurum'da yapıyoruz. 11 ilden oda ve borsa başkanlarımız ve 11 ilin iş dünyası buradalar. 10 büyük bankamızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları bizlerle beraber" dedi.Tarihte ilk defa bankalarla özel sektörün sıkıntılı ortamda sahaya indiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:"Aslında hepimiz aynı gemideyiz, ortak çözümler geliştireceğiz. Özel sektörün durumu neyse, bankacılık sektörünün durumu da o. İkimiz, birbirimizin ayrılmaz bütünüyüz. Sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Finansmana erişim noktasında, firmaların önünü açmamız lazım. Bankalar sağ olsun bunun için bizlerle beraberler. Son 25 yılda buna benzer dönemleri atlattık, bunu da atlatacağız. Bu sıkıntılı dönemin sonucunda daha güçlü çıkacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak diyoruz. Daha hızlı gidecek, bu tümseği aşacağız. El ele verdik, işbirliği yaptık."'FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SÖKTÜR BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ'Toplantıda sorunları ve dertleri konuşacaklarını belirten Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ise "Finans sektörü ve reel söktür birbirinden ayrılamaz. Aynı gemide olduğumuz ifade ettik, sorunlarımızı, dertlerimizi konuşacağız, Bizim tarafımızdan baktığınız zaman kredi kanallarını sürekli açık tututuyoruz. Ama hasseten bu bölgede krediye erişimde ve sürdürülebilirliğinde bizim yaptığımız, eksik noksan varsa sizlerin eksik noktası ne varsa onları açık yüreklilikle tartışacağız. Bugüne kadar yaptığımız toplantılar faydalı yararlı oldu. Burada da birebir görüşmeler olacaktır. Toplantının hayırlı ve bol kazançlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.Yapılan basın açıklamasının ardından 'Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' basına kapalı olarak devam etti.OKUL VE YURT BİNASI AÇTILARBu arada, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum'un Pasinler ilçesinde ortaokul ve yurt binası açılış törenlerine katıldı. TOBB tarafından yaptırılan ve Efkan Ala'nın ismi verilen İmam Hatip Ortaokulu'nun kurdelesini Vali Okay Memiş, milletvekilleri Efkan Ala, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birlikte kesti. Açılış sonrası sınıfları gezen Vali Okay Memiş, Efkan Ala ve Hisarcıklıoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.'YILLARDIR KARDA DOLAŞMADIM'Ortaokul açılışından sonra davetliler hemen yanındaki Aşkale Çimento Ekrem Ceyhun yurt binasının açılışını yaptı. Karla kaplı yurt bahçesinde yürüyen AK Parti Milletvekili Efkan Ala, "Yıllardır Erzurum'daki kadar güzel bir karda dolaşmadım. Kendimi öyle iyi hissediyorum ki işte bu kardeşim, harika" dedi. Ala, daha sonra beraberindekilerle yurt binasının açılışını yaptı. - Erzurum