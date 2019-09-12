"Hitit buğdayı" festivalinin 14'üncüsü düzenlenecek

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek.

Siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde siyez buğdayını tanıtmak için "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" düzenleniyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl festivalin 14'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarın başlayacak festival kapsamında düzenlenecek panelde siyezle ilgili akademisyenlerin fikirlerini aktaracağını belirten Sağlık, "Akademi dünyasından hocalarımızın katılımı ile yapılacak panelde siyezle ilgili her şey tartışılacak. Siyez'in neden önemli olduğu, insanların neden siyezi tüketmesi gerektiği derinlemesine şekilde katılımcılara anlatılacak." dedi.

Üç gün sürecek festivalde çok sayıda etkinliğin yapılacağını bildiren Sağlık, "Konserler, siyez ekimi, spor gösterileri yapılacak. Siyezden yapılan yöresel yemekler de katılımcılarımıza ikram edilecek." diye konuştu.

Sağlık, ilçede siyez ekim alanlarının genişlediğini dile getirerek, "Bu festivallerde amacımız siyez buğdayını ön plana çıkarmak. Siyezi hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmak istiyoruz. Bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Her yıl yapılan festivalde bunlardan biri." ifadelerini kullandı.