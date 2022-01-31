Üye Girişi
Hitit Üniversitesi 4 branşta "Europass" onaylı sertifikalı eğitim verecek - Son Dakika

Hitit Üniversitesi 4 branşta "Europass" onaylı sertifikalı eğitim verecek

31.01.2022 16:24
Hitit Üniversitesi 4 branşta "Europass" onaylı sertifikalı eğitim verecek

Hitit Üniversitesinde verilecek mesleki eğitim ve öğretim sertifika programlarına "Europass Sertifika Ekleri" alması için yaptığı başvurunun, Türkiye'nin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumunca kabul edildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesinde verilecek mesleki eğitim ve öğretim sertifika programlarına "Europass Sertifika Ekleri" alması için yaptığı başvurunun, Türkiye'nin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumunca kabul edildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesinin 4 sertifika programıyla bu alanda Türkiye'de yetkilendirilen altıncı üniversite olduğunu belirtti.

Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) iş birliğinde bilinçaltı uzmanlığı, NLP uzmanlığı, öğrenci koçluğu ve yaşam koçluğu eğitimlerinin verileceğini anlatan Öztürk, "Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki, Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass'ı tanıyan ülkelerde kullanılan, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Eğitimlere ise lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu belirli meslek gruplarına sahip kişiler katılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesinden mezun olacak öğrencilerin mezuniyetten sonraki dönemde bir adım daha öne çıkmalarını sağlayacak yeni bir uygulama başlattıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu ek, mesleki eğitim sertifikası sahibi kişilerin bilgi ve becerilerini tanımlayan bir belge niteliği taşımaktadır. Özellikle işverenler veya yurt dışındaki kurumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını sağlayarak resmi sertifikada yer alan bilgileri tamamlamaktadır. Dolayısıyla eğitimi verilen programlarda adayların kazandıkları bilgi ve beceri yetkinliklerinin uluslararası geçerliliği olacak. Sertifika programlarını genişletmek için çalışmalarımız sürüyor. Desteklerinden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman'a teşekkür ederim."

YORUMLAR
500

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hitit Üniversitesi 4 branşta 'Europass' onaylı sertifikalı eğitim verecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:13 Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyonla mücadelede liralaşma hayati önem taşıyor
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
15:54 A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de
15:53 Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!
15:31 Donan gölün üstünde futbol oynadılar! Eğlence anları drone ile görüntülendi
15:31 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 16:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hitit Üniversitesi 4 branşta "Europass" onaylı sertifikalı eğitim verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement