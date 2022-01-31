Hitit Üniversitesi 4 branşta "Europass" onaylı sertifikalı eğitim verecek - Son Dakika

Hitit Üniversitesinde verilecek mesleki eğitim ve öğretim sertifika programlarına "Europass Sertifika Ekleri" alması için yaptığı başvurunun, Türkiye'nin Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumunca kabul edildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesinin 4 sertifika programıyla bu alanda Türkiye'de yetkilendirilen altıncı üniversite olduğunu belirtti.

Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) iş birliğinde bilinçaltı uzmanlığı, NLP uzmanlığı, öğrenci koçluğu ve yaşam koçluğu eğitimlerinin verileceğini anlatan Öztürk, "Mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına sahip kişilere verilen Europass Sertifika Eki, Avrupa Birliği ülkeleri ile Europass'ı tanıyan ülkelerde kullanılan, mesleki eğitim ve öğretim sertifikasına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Eğitimlere ise lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu belirli meslek gruplarına sahip kişiler katılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesinden mezun olacak öğrencilerin mezuniyetten sonraki dönemde bir adım daha öne çıkmalarını sağlayacak yeni bir uygulama başlattıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu ek, mesleki eğitim sertifikası sahibi kişilerin bilgi ve becerilerini tanımlayan bir belge niteliği taşımaktadır. Özellikle işverenler veya yurt dışındaki kurumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını sağlayarak resmi sertifikada yer alan bilgileri tamamlamaktadır. Dolayısıyla eğitimi verilen programlarda adayların kazandıkları bilgi ve beceri yetkinliklerinin uluslararası geçerliliği olacak. Sertifika programlarını genişletmek için çalışmalarımız sürüyor. Desteklerinden dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman'a teşekkür ederim."