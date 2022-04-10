Hizan Kaymakamı Yelek polislerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı Yelek polislerle iftarda bir araya geldi

10.04.2022 23:48
Hizan Kaymakamı Yelek polislerle iftarda bir araya geldi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yelek, "Şanla, şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakan teşkilatımız, sadece Türkiye sınırları içinde değil dünyada da en saygın yerini almanın haklı gururunu taşımaktadır. Polis teşkilatımıza başarı dolu nice yıllar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olan mensuplarımıza Allah'tan rahmet, gazi, emekli ve görev yapan teşkilat mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan ve polisler katıldı.

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Hisarcık, Hizan, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan Kaymakamı Yelek polislerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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